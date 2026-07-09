ПСБ поставил на пересмотр оценку для акций Полюса

Банк ПСБ отозвал на пересмотр рекомендацию и целевую цену для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника отдела экономического и отраслевого анализа Евгения Локтюхова.

Сильно упали в среду, потеряв 26% стоимости, акции "Полюса" на сообщении компании о планах приостановить выплату дивидендов до 2030 года для фокусирования "на реализации масштабных инвестиционных проектов" в условиях "высокой стоимости долгового финансирования, роста производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки", констатирует эксперт.

"Решение и консервативные оценки руководства эмитента для нас неожиданны, учитывая высокие цены на золото и ожидания по ним. Мы ставим наш целевой ориентир по акциям на пересмотр, отзывая рекомендацию "покупать", - пишет Локтюхов.

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