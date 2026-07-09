Время для пополнения среднесрочных портфелей акций еще не пришло - "Алор Брокер"

Время для пополнения среднесрочных портфелей российских акций еще не пришло, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Есть большая вероятность, что какое-то время (может быть, очень непродолжительное) рынок отстоится в районе 2200 пунктов по индексу Мосбиржи и возобновит снижение. Драйвером для этого могут стать усиление атак на российскую инфраструктуру и снижение цен на нефть. В любом случае время для пополнения среднесрочных портфелей еще не пришло", - пишет эксперт в комментарии.

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