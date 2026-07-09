Поводов для существенного изменения позиций рубля нет - ПСБ

Поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют в настоящее время не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, рубль может попытаться развить волну роста на торгах в четверг, в результате чего пара юань/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань, прогнозирует эксперт.

Зварич отмечает, что национальную валюту продолжают поддерживать жесткая денежно-кредитная политика и повышенные продажи валюту со стороны экспортеров.

"В результате, несмотря на рост спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний в июне (+24% к маю, до 1,1 трлн руб.), который мог быть обусловлен желанием импортеров зафиксировать выгодные курсовые условия, и спекулятивную активность, мы пока не видим поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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