Эмоциональная распродажа создает возможности для покупки акций Норникеля и РусАла - "Финам"

Эмоциональная распродажа создает возможности для покупки акций "Норильского никеля" и "РусАла", говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Егора Вершинина.

Акции "Норникеля" и "РусАла" в среду снизились на 7,0% и 6,9% соответственно вслед за обвалом котировок "Полюса".

"Катализатором распродажи стала рекомендация менеджмента золотодобывающей компании отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года, - считает эксперт. - Такое решение было объяснено ростом производственных издержек и необходимостью финансирования масштабной инвестиционной программы, что спровоцировало падение акций "Полюса" на 27% и вызвало негативную реакцию у "Норникеля" и "РусАла".

Аналитик инвесткомпании рассматривает текущую распродажу как эмоциональную рыночную реакцию, а не следствие ухудшения фундаментальных факторов. На его взгляд, снижение котировок создает возможность для формирования позиций по более привлекательным ценам.

"По "Норникелю" мы по-прежнему ожидаем дивиденды на уровне около 7 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 6,3% к текущим ценам, - отмечает Вершинин. - В случае с "РусАлом" дивиденды и не просматривались в ближайшей перспективе из-за высокой стоимости сырья и долговой нагрузки. Однако сегодняшнее снижение во многом объясняется тем, что компания владеет около 26% акций "Норникеля" и получает значительную часть прибыли за счет этой инвестиции. Соответственно, ухудшение настроений в отношении "Норникеля" автоматически усилило давление и на бумаги "РусАла".

Рекомендации "Финама" остаются без изменений:

"Норникель" - "покупать" с целевой ценой 156,4 руб., потенциал роста 41,5%.

"РусАл" - "покупать" с целевой ценой 43,6 руб., потенциал роста 84,1%.

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