Инвестбанк "Синара" приостанавливает анализ Полюса

Инвестиционный банк "Синара" временно прекращает аналитическое освещение акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков.

Менеджмент эмитента заявил в среду о намерении приостановить выплату дивидендов до 2030 года, объясняя это необходимостью сконцентрировать ресурсы на масштабных инвестиционных проектах.

"Несмотря на то что дивиденды "Полюса" не составляли значительную величину, а дивидендная доходность была ниже двузначных значений, регулярные выплаты все же являлись важной составляющей инвесткейса, - указывают эксперты. - Ввиду этого факта, а также обрушения стоимости акций компании мы приостанавливаем покрытие до обновления оценки эмитента и стабилизации котировок".

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