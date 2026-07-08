"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Novabev с прогнозной ценой 816 руб

"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 816 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Несмотря на непростую ситуацию на алкогольном рынке, операционные результаты Novabev Group за II квартал и первое полугодие 2026 года выглядят устойчивыми, констатируют эксперты.

Общие отгрузки остаются под давлением, однако компания продолжает успешно развивать премиальные бренды и собственную розничную сеть "ВинЛаб", которая демонстрирует уверенный рост продаж и сопоставимых показателей.

Такая модель бизнеса, сильный портфель брендов, развитая дистрибуция и инвестиции в развитие позволяют компании сохранять стабильность даже в условиях стагнации рынка, говорится в комментарии инвесткомпании.

Дополнительным драйвером для акций в перспективе, отмечают аналитики, может стать ожидаемое IPO сети "ВинЛаб", которое способно раскрыть стоимость розничного сегмента и придать новый импульс развитию всей группы.

"Наш таргет по акциям Novabev - 816 рублей ("покупать")", -сообщается в комментарии.

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