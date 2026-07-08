Выкупать акции Полюса на текущем падении пока рано - "Цифра брокер"

Выкупать текущее падение стоимости акций ПАО "Полюс" пока преждевременно, инвестиционная привлекательность бумаг заметно снизилась, считает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Менеджмент компании намерен рекомендовать совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 года. Компания объясняет это необходимостью сосредоточить ресурсы на реализации крупных инвестиционных проектов, включая проекты роста, отмечает эксперт.

Реакция рынка оказалась мгновенной: акции в моменте теряли более 20%, а Московской бирже пришлось проводить по ним дискретный аукцион.

Это неудивительно - "Полюс" долгие годы оставался одним из самых стабильных дивидендных эмитентов российского рынка, указывает Ефанов.

"Объяснение менеджмента выглядит неоднозначно. Масштабные инвестиционные проекты реализуются уже не первый год, а текущая конъюнктура на рынке золота остается благоприятной. При этом компания направляла на дивиденды лишь около 30% EBITDA, - пишет аналитик "Цифра брокера" в обзоре. - Не исключено, что решение связано с подготовкой к возможным дополнительным налоговым изъятиям (windfall tax), однако пока это лишь одна из версий - больше ясности может появиться осенью".

На взгляд эксперта инвесткомпании, торопиться выкупать падение преждевременно. После отказа от дивидендов инвестиционная привлекательность бумаг заметно снизилась, а интерес к компании может вернуться лишь по мере приближения к завершению реализации проекта "Сухой Лог", - указывает он.

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