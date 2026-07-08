"Ингосстрах Инвестиции" повышает прогноз для пары рубль/доллар на июль до 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика Александра Иванова.

"С учетом текущей ситуации на топливном рынке, мы повышаем прогноз на июль до 75-80 руб./$1. и до 85-90 руб./$1 на конец года из-за более резкого ухудшения для России внешней конъюнктуры на нефтяном рынках, а также сложностях на внутреннем рынке топлива, - отмечает эксперт. - Вероятное сокращение покупок Минфина и вероятное приостановление бюджетного правила с сентября (Минфин откажется продавать валюту) станут значимым фактором ослабления рубля".

Постепенное восстановление спроса на непродуктовый импорт (авто и т.п.), а также спрос на летний отдых, вытесненный с российского побережья Черного моря, по мнению аналитика, будет усиливать отток капитала и увеличивать импорт. Иванов полагает, что волатильность юаневых ставок будет оставаться повышенной, а локальные дефициты валюты будут транслироваться в всплески курса на валютном рынке.

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