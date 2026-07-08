СберИнвестиции исключили Полюс из топ-акций РФ

"СберИнвестиции" исключили ПАО "Полюс" из топ-акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков.

В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть".

"Золотодобытчик, которого многие держали ради высоких дивидендов, намерен приостановить выплаты до 2030 года. Компания будет сфокусирована на реализации масштабных инвестиционных проектов", - отмечают эксперты.

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