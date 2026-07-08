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08 июля 2026 года 10:48
Вероятная среднесрочная цель для индекса Мосбиржи - 2000 пунктов - ПСБ
Вероятная среднесрочная цель для индекса Мосбиржи - 2000 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в среду проторговки индексом Мосбиржи района 2200 пунктов. При этом дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть может способствовать закреплению рынка выше данной отметки, что будет сигнализировать о возможности продолжения коррекционного роста, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако в среднесрочной перспективе сохраняются риски продолжения снижения с возможной целью в районе 2000 пунктов, чему способствуют неопределенность в отношении экономики и геополитики, возможность паузы в цикле смягчения ДКП на июльском заседании регулятора, а также фактор прохождения дивидендных отсечек в "весовых" бумагах". Учитывая это, аналитик банка считает, что открытие длинных позиций "под отскок" несет на себе повышенные риски, а инвесторам стоит занять выжидательную позицию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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