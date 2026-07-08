Оснований для смены тренда на рынке акций РФ так и нет - "Алор Брокер"

Принципиально ситуация для отечественных инвесторов не меняется, фундаментальных оснований для смены тренда на рынке акций так и нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Пока на рынке лишь отскок ввиду перепроданности, "медведи" прикрыли "шорты" на начале роста нефти из-за очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

"Принципиально ситуация для отечественных инвесторов не меняется. Риски роста дефицита бюджета высоки, Банк России, вероятно, замедлит смягчение денежно-кредитных из-за проинфляционных рисков, основанных на подорожании топлива и его дефиците, - пишет Зацепин. - Обороты торгов вновь были высокими (около 140 млрд руб.), а это говорит об упорной борьбе покупателей и продавцов. Впрочем, рост оборотов часто бывает предвестником смены тренда, но сейчас мы не видим для этого фундаментальных оснований".

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