"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 1,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"За последний месяц акции компании упали на 18% до нашей целевой цены. Снижение было обусловлено сдержанным прогнозом менеджмента на 3К 2026 ф. г. и ожиданиями слабой динамики в основном смартфонном бизнесе компании. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены и считаем, что потенциал дальнейшего роста ограничен", - отмечает эксперт в комментарии.

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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