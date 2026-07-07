Фундаментальных причин для остановки снижения на рынке акций РФ пока нет - "Финам"

Фундаментальных причин для остановки снижения и изменения тренда на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в материале аналитика "Финама" Дмитрия Лозового.

Сигналы Банка России говорят о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку. Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Это крайне негативный сигнал для фондового рынка, поскольку сценарий более жесткой денежно-кредитной политики возвращает страх перед новой волной давления на экономику, указывает эксперт "Финама".

Дополнительным фактором распродажи стали удары по НПЗ в Омске и опасения, что БПЛА теперь могут достигать объектов уже за Уралом. "Это усиливает риск полноценного энергетического кризиса, где под ударом оказываются не только нефтепереработка и топливный рынок, но и более широкий промышленный контур", - пишет Лозовой.

Особенно уязвимыми на таком фоне выглядят закредитованные компании-застройщики, АФК "Система", ПАО "МТС", ПАО "Сегежа Групп" и другие эмитенты с высокой долговой нагрузкой, отмечает аналитик.

Российский бизнес смог пережить первую волну инфляции и высоких ставок, но вторая волна может оказаться гораздо болезненнее, обращает внимание он: стоимость обслуживания долга снова вырастет, маржинальность окажется под давлением, а возможности для рефинансирования станут хуже.

При этом рассчитывать на поддержку бюджета рынку не стоит, считает эксперт инвесткомпании: у Минфина самого есть проблемы с планированием дефицита в текущем году, поэтому пространство для помощи корпоративному сектору остается ограниченным.

В результате рынок закладывает не просто локальное ухудшение настроений, а риск более глубокого макроэкономического кризиса и прибыли у наиболее уязвимых компаний, констатирует Лозовой.

"Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что сейчас у российского рынка практически нет фундаментальных причин для остановки снижения. Единственным фактором, который может привести к краткосрочному отскоку, остается локальная перепроданность рынка, однако без улучшения новостного фона такой отскок, скорее всего, будет носить технический характер и не изменит общий нисходящий тренд", - пишет Лозовой в обзоре.

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