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07 июля 2026 года 16:39
"СберИнвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Позитива с целью 900 руб
"СберИнвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ПАО "Группа Позитив" с целевой ценой 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 15%, сообщается в материале аналитиков брокера. Бумаги эмитента за последние четыре месяца упали в стоимости на 40%, а за последние два года - в четыре раза, констатируют эксперты. Аналитики считают, что акции уже "щупают дно" и готовы оттолкнуться вверх. Главный драйвер роста, по их мнению: 27 июля может выйти хорошая отчетность за первое полугодие. Ожидается, что компания может показать хорошие продажи при контроле над издержками. Помимо этого, отмечают эксперты, 24 июля пройдет опорное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Если регулятор продолжит смягчать монетарную политику, то это может поддержать рынок акций (особенно "Группы Позитив", которые в последние месяцы были под сильным давлением), говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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