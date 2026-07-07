"Финам" рекомендует "покупать" паи CSOP Hang Seng TECH Index ETF с прогнозной ценой HKD6,64

"Финам" рекомендует "покупать" паи CSOP Hang Seng TECH Index ETF с прогнозной стоимостью на уровне 6,64 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 49% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Мы считаем, что паи фонда сейчас выглядит чрезмерно перепроданными, и цена не в полной мере отражает долгосрочный потенциал китайского технологического сектора. После продолжительного давления на интернет-компании, производителей полупроводников, электроники и электромобилей фонд торгуется с существенным дисконтом к историческим максимумам, тогда как фундаментальная база сектора постепенно улучшается, - пишет эксперт. - Масштабные вложения Китая в IT, полупроводники, искусственный интеллект, электромобили и смежные отрасли должны поддерживать рост выручки и прибыли компаний фонда, а также повышать окупаемость ранее сделанных инвестиций".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику Hang Seng TECH Index. Индекс включает 30 крупнейших технологических компаний, торгующихся в Гонконге, и отражает динамику китайских компаний из сегментов интернет-платформ, онлайн-торговли, цифровых сервисов, полупроводников, потребительской электроники, электромобилей и смежных технологических направлений.

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