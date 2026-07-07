Участие в размещении долларовых и юаневых бондов Атомэнергопрома интересно при ставке купона не ниже 7,5% и 7% соответственно - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении выпусков долларовых и юаневых облигаций "Атомэнергопрома" интересно при ставке купона не менее 7,5% и 7% соответственно, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Атомэнергопром" на 10 июля планирует сбор заявок на размещение двух валютных облигационных выпусков. Это долларовая бумага серии 001P-15 со сроком обращения 2,5 года и ориентиром по купону не выше 7,75-8,00% (YTM 7,98-8,24%), номиналом в $1000, и юаневый выпуск серии 001P-16 со сроком обращения 1,5 года и ориентиром по купону не более 7,50-7,75% (YTM 7,71-7,98%), номиналом в CNY1000. В обоих случаях предусмотрены квартальные купоны, отмечается в обзоре аналитиков.

"Долларовые бумаги компаний нефинансового сектора с рейтингом ААА со сроками 2-3 года торгуются с доходностями 7,55-7,85%, - указывают Афонин и Каров. - В этот диапазон попадает 3-летний выпуск "Атомэнергопрома" серии 001P-06, торгующийся на уровне 7,7%. Соответственно, участие в новом долларовом размещении "Атомэнергопрома" интересно при снижении купона не более чем до 7,50% (YTM 7,71%)".

В свою очередь, юаневые облигации эмитентов с рейтингом ААА нефинансового сектора со сроком обращения ~1,5 лет торгуются на уровне не выше 7,30%. Заявленные по новому юаневому выпуску ориентиры, по оценке экспертов инвестбанка, предполагают премию к этой отметке в 40-70 б. п. Участие в выпуске остается привлекательным при уменьшении купона не более чем до 7,00% (YTM 7,20%), указывают Афонин и Каров.

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