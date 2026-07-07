"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью 93,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 38,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая выглядит фундаментально недооцененным после затянувшейся просадки, которая во многом была обусловлена внешним регуляторным давлением со стороны США, - отмечает эксперт. - Вместе с тем, на наш взгляд, фактическое влияние принимаемых Штатами ограничительных мер не столь существенно, чтобы перспективы развития китайского биотеха могли пойти под откос. Факторы роста отрасли остаются в силе, многие эмитенты в составе фонда выглядят недооцененными при хороших перспективах пайплайнов".

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

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