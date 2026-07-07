"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Северстали

"Финам" обновляет аналитическое покрытие акций "Северстали" с рекомендацией "покупать". Целевая цена составляет 717 руб. за акцию и предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина.

Дивидендной доходности в горизонте оценки эксперт не закладывает: модель указывает на возврат к выплатам не ранее 2028 года.

"Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в 1К2026, текущая оценка, на наш взгляд, уже отражает большую часть негативных факторов, создавая привлекательную точку входа с учетом устойчивого долгового профиля и ожидаемых драйверов восстановления, - отмечает Вершинин. - В базовом сценарии на 2026 год мы ожидаем чистую прибыль около 16,1 млрд руб., сохранение отрицательного FCF и рост показателя "Чистый долг / EBITDA" вследствие финансирования инвестпрограммы".

По оценке аналитика, драйверами роста выступают снижение ключевой ставки ЦБ с отложенным эффектом на спрос (ориентир восстановления - середина 2027 года), запуск во 2П2026 крупнейшего в мире комплекса по производству окатышей, восстановление спроса и цен на сталь, а также поддержка мировых цен от введенных Китаем экспортных ограничений.

"Ключевыми рисками выступают рост цен на закупной коксующийся уголь, цикличность сектора с экстремальным размахом маржи (с 51% в 2021 г. до 12% в 1К 2026) и ужесточение условий льготной ипотеки, бьющее по спросу в строительстве", - указывает стратег "Финама".

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