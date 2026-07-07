Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Астры

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ПАО "Группа Астра", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент представил операционные результаты за 1П26.

"Динамика отгрузок в целом соответствует прогнозу в нашей текущей модели на весь год. Отметим, что второе полугодие с точки зрения сезонного фактора более значимо: на него обычно приходится около 70% годовых продаж, в то время как макроэкономические условия остаются достаточно непростыми, - пишет эксперт. - Учитывая ускорение роста отгрузок во втором квартале, мы рассматриваем результаты как позитивные и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге, потерявшей за последний месяц около 27% стоимости".

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