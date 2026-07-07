Инвесторам во вторник стоит обратить внимание на акции Совкомфлота и X5 - Freedom Global

Инвесторам во вторник стоит обратить внимание на акции "Совкомфлота" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), говорится в комментарии аналитика Freedom Global Наталья Мильчакова.

"Есть смысл понаблюдать во вторник за акциями "Совкомфлота", которые уже на утренних торгах растут против падающего рынка, - пишет эксперт. - Напомним, что акционеры компании на годовом общем собрании одобрили финальные дивиденды за 2025 год в размере 4,87 руб. на акцию, дивиденды из-за чистого убытка компании по МСФО по итогам 2025 года будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов объявлено 16 июля. По нашему мнению, рост акций "Совкомфлота" против рынка связан с высокой дивидендной доходностью и приближающейся датой дивидендной "отсечки" через неделю. Акции сегодня могут, по нашему мнению, несмотря на падение рынка, вырасти до 75 руб.".

Также аналитик напоминает, что во вторник наступает дата закрытия реестра акционеров для получения финальных дивидендов по акциям "ИКС5". Чтобы попасть в реестр, акции было необходимо приобрести не позднее, чем в понедельник, 6 июля. "Поэтому неудивительно, что сегодня акции эмитента могут оказаться одним из лидеров понижения, которое может быть не слишком продолжительным благодаря сильным операционным и ожидаемым финрезультатам компании за 1 полугодие 2026 года", - указывает Мильчакова.

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