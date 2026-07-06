"Т-Инвестиции" повышают до "покупать" рекомендацию для акций "ФосАгро" с сохранением целевой цены на уровне 7400 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 44%, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Рынок удобрений сейчас движется в двух разных направлениях: пока цены на карбамид снижаются вслед за восстановлением китайского экспорта, фосфорные удобрения остаются вблизи максимумов последних лет, - отмечают эксперты. - Их поддерживают ограничения экспорта из Китая, дорогая сера и устойчивый спрос со стороны Индии. На этом фоне мы пересмотрели взгляд на акции "ФосАгро".

Ключевые причины пересмотра:

- фосфаты остаются дорогими,

- Китай почти не экспортирует DAP/MAP,

- Индия входит в сезон высокого спроса,

- первый квартал, по оценке экспертов брокера, стал локальным дном по финансовым результатам компании.

"Мы ожидаем восстановления EBITDA уже со второго квартала на фоне сильного рынка фосфорных удобрений и постепенного ослабления рубля, - пишет ведущий аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев. - Сохраняем целевую цену по акциям "ФосАгро" на уровне 7400 рублей на горизонте 12 месяцев. Потенциальная полная доходность - около 44%".

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