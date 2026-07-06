Участие в размещении бондов Селектела целесообразно при ставке купона 15,30% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций АО "Селектел" серии 001Р-08R целесообразно при ставке купона 15,30%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"Селектел" 8 июля планирует собрать заявки на размещение 3-летнего выпуска серии 001Р-08R на 5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) + 235 б. п. Размещение запланировано на 13 июля.

"Наиболее длинные "фиксы" "Селектела" со сроком обращения 1,7- 2,0 года торгуются со спредами к кривой в 180-210 б. п., что примерно на 100 б. п. ниже, чем в случае "фиксов" компаний нефинансового сектора с рейтингом АА- на этом отрезке, - отмечают эксперты. - Мы не ожидаем высокой премии к уровням бумаг эмитента на вторичном рынке. Участие в выпуске целесообразно при спреде не менее 200 б. п., что будет соответствовать купону 15,30% (YTM 16,42%)".

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