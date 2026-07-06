Вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время - 75,7-77,9 руб./$1 - "Велес Капитал"

Вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время составляет 75,7-77,9 руб./$1, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ослабление рубля, наблюдавшееся во второй половине июня, по нашему мнению, было связано прежде всего с усилением геополитических рисков, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом фундаментальные факторы в целом остаются благоприятными для рубля, и на фоне некоторого снижения геополитической премии можно видеть обратное движение - осторожное укрепление рубля после июньского ослабления".

Рубль продолжает получать лаговую поддержку от высоких цен на нефть прошлых месяцев, подчеркивает Кравченко. Текущее снижение нефтяных котировок негативно для нацвалюты, однако пока скорее оказывает психологическое давление: фактическое влияние на валютный рынок проявится с лагом.

Реальные процентные ставки остаются положительными, что, на взгляд аналитика, также поддерживает рубль; при этом дальнейшее смягчение ДКП может быть более осторожным или вовсе встать на паузу.

"Чистые покупки валюты Минфином и Банком России корректнее оценивать в связке с лаговым притоком нефтяной валютной выручки, - указывает эксперт. - В ближайший месяц эти операции, на наш взгляд, будут не напрямую ослаблять рубль, а скорее ограничивать поддержку со стороны экспортных поступлений от прошлых месяцев. Если геополитическая премия продолжит стабилизироваться, то в ближайшее время ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 75,7-77,9 руб./$1".

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