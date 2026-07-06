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06 июля 2026 года 12:47
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Предварительный объем инвестпрограммы эмитента на следующий год пересмотрен вниз и может составить около 85 млрд рублей (вопрос будет находится в проработке до конца 2026 года), говорится в презентации компании к планируемому выпуску облигаций. В 2025 году капитальные затраты компании составили 173 млрд рублей. Capex 2026 года, как ранее сообщалось, сокращен на 24% от первоначального плана - до 112 млрд рублей. "Северсталь" отмечает, что прошла инвестиционный пик, и "будущие дивиденды ограничены уровнем долга и свободного денежного потока" (FCF). "Такой объем инвестиций мы закладывали в наши прогнозы, поэтому это уже учтено в целевой цене. При этом мы считаем, что на фоне отраслевого кризиса поддержание свободного денежного потока в положительной зоне поможет компании не наращивать долг в период высоких процентных ставок, - пишут эксперты инвесткомпании. - Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Северстали". В спотовых ценах мультипликатор P/E находится на уровне 10х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой P/E на 2027 год будет на уровне 8,8х против исторических 7,5х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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