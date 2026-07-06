Прогноз ослабления рубля до 80-83 руб./$1 во 2П26 сохраняется - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз постепенного ослабления рубля во втором полугодии текущего года до 80-83 руб./$1 из-за уменьшения экспорта и постепенного увеличения импорта, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

Сокращение покупок валюты в рамках бюджетного правила автоматически поддержит рубль, так как уменьшает спрос примерно на 4,5 млрд руб. в день по сравнению с предыдущим месяцем, констатирует эксперт.

Однако это влияние не так велико и вряд ли существенно отразится на курсе российской валюты, отмечает он. Главным фактором остается траектория нефтяных доходов.

"В случае сохранения низких цен на нефть Минфин будет вынужден в августе перейти в рамках бюджетного правила от покупки валюты к ее продаже, что также поддержит рубль. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем его постепенного ослабления во 2П26 до 80-83 руб./$1 из-за уменьшения экспорта и постепенного увеличения импорта", - пишет Коныгин.

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