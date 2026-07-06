Цена нефти пока может остаться около $71,5-73,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent пока могут продолжить движение вблизи уровней $71,5-73,5 за баррель, а курс пары юань/рубль может задержаться вблизи 11,45-11,60 руб./юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цена нефти на прошедшей неделе умеренно снижались, констатируют эксперты. Несмотря на происходившие события, переговоры США-Иран продолжаются. При этом очередное решение ОПЕК+ по увеличению добычи пока не оказало заметного давления на котировки.

"В ожидании более конкретных геополитических новостей котировки пока могут продолжить движение вблизи $71,5-73,5 за баррель", - говорится в комментарии.

Также аналитики банка отмечают, что рубль на прошлой неделе слабел, но по ее итогам курс мало изменился. Динамику валютному рынку задавали изменения в операциях с валютой - снижение покупок по бюджетному правилу с одновременным сокращением нерегулярных продаж ЦБ.

"Пока курс пары юань/рубль может задержаться вблизи 11,45-11,60 руб./юань, но потенциал уйти выше сохраняется", - пишут эксперты.

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