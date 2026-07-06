Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 77-79 руб./$1 и 88-90 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 77-79 руб./$1 и 88-90 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт указывает, что на стороне рубля находится ужесточение риторики денежно-кредитной политики (ДКП) российского регулятора. В частности, его заявление о том, что перспективы снижения ставки еще не предопределены и не стоит проводить эксперименты по снижению ставки при текущем уровне инфляции.

Доллар показал снижение мировых позиций на фоне выхода свежей экономической статистики в США, которая показала самый низкий прирост рабочих мест за последние четыре месяца.

Уровень безработицы в США снизился до 4,2%, а доля рабочей силы в трудоспособном населении снизилась до минимума за более чем пять лет.

Тем временем, отмечает Тимошенко, для евро в фокусе ужесточение ДКП ЕЦБ на фоне нарастающих инфляционных рисков в мировой экономике и роста ожидания рынка по повышению процентных ставок.

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