Поводов для выхода рынка акций РФ из нисходящего тренда не видно - "Алор Брокер"

Долгосрочный тренд на российском фондовом рынке остается нисходящим, поводов для выхода из него не видно, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Разговоры о недооцененности отечественных акций так и остаются разговорами, отмечает эксперт.

"Если в понедельник рынок не получит какого-то позитива, то индекс Мосбиржи возобновит "штурм" поддержки на уровнях 2200-2230 пунктов", - полагает Зацепин.

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