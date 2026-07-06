Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2200-2300п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов в понедельник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"По нашему мнению, диапазон 2200-2300 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность и в понедельник, - пишет эксперт в комментарии. - Причем, несмотря на сохранение высоких рыночных рисков и слабость нефтяного рынка, он может постараться вернуться в его верхнюю половину: новости о контактах президентов России и США, состоявшихся в выходные, дают определенные основания рассчитывать на некоторое ослабление геополитических опасений и, как следствие, сокращение "коротких" позиций, накопленных в конце прошлой недели".

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