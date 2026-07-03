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03 июля 2026 года 18:35
"Алор Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 350 руб
Инвестиционная компания "Алор Брокер" открыла торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 350 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,8%, стоп-приказ: 225 рублей, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги эмитента при текущей цене торгуются с мультипликатором P/E около 3,7 и P/BV около 0,9. Такие показатели дешевле исторических значений, при этом рентабельность капитала (ROE) на уровне 26,7%. Такая оценка выглядит заниженной, ранее компания торговалась с P/E около 4,5-5 и P/BV в районе 1,2-1,4, оставаясь фаворитом аналитиков и технологическим лидером", - пишут эксперты. Хорошим фактором поддержки, отмечают они, выступает программа buyback, объем выкупа - до 5% от текущего капитала компании, что эквивалентно примерно 10% акций в свободном обращении (free-float). "Отдельно отметим запуск платформы программ лояльности для эмитентов, которая мотивирует клиентов становиться акционерами компаний, а акционеров, наоборот, клиентами. Первой ее протестировала сеть "Фикс прайс", что расширяет экосистему и комиссионные доходы группы", - говорится в комментарии. В текущих непростых рыночных условиях банковский сектор остается устойчивым и падает меньше широкого рынка, отмечают аналитики инвесткомпании. "Хорошие показатели и сильное снижение цены бумаги до 254 рублей делают "Т-Технологии" интересной идеей для покупки на год с текущих уровней", - заключают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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