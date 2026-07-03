Нефть будет торговаться в июле в диапазоне $70-80/барр. - "СберИнвестиции"

Прогноз торгового диапазона котировок нефти марки Brent на текущий месяц составляет $70-80 за баррель, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

Средняя цена нефти марки Brent в июне снизилась до $85 за баррель, констатируют эксперты. Сделка США и Ирана о временном мире привела к роста трафика через Ормузский пролив, поэтому нефтяной рынок снова ждет профицита.

Переговоры между странами продолжаются, но, несмотря на это, рынок нефти останется спокойным - поставки растут, а импорт в Китай сокращается, указывают аналитики.

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