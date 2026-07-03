Прогнозная цена акций ЮГК составляет 1,0667 руб. - "Велес Капитал"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) находится на уровне 1,0667 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Данилова.

Успешная приватизация 67,2% ЮГК, в результате которой новым мажоритарием стал российский предприниматель Руслан Байсаров, открыла новую страницу в истории компании, считает эксперт.

"Мы полагаем, что в текущем году двумя ключевыми событиями в кейсе эмитента станут выставление обязательной оферты новым собственником и публикация свежей стратегии развития", - пишет Данилов.

По оценке аналитики инвесткомпании, ЮГК обладает потенциалом для увеличения производства золота с текущих 386 тыс. унций до 611 тыс. унций в 2028-2029 гг., а в наиболее оптимистичном сценарии - до 723 тыс. унций после 2030 года.

"Также мы отмечаем, что по форвардному EV/EBITDA 2026П эмитент является одним из наиболее дешевых среди российских компаний сектора металлов, добычи и химпрома, что, впрочем, обусловлено рядом рисков корпоративного управления, главным из которых рынок считает неопределенность относительно политики нового владельца, - пишет Данилов в материале. - В любом случае компания продемонстрирует сильный рост операционных и финансовых результатов в 2026 году благодаря более высоким мировым ценам на золото и выходом первой очереди "Высокого" на полную мощность".

"Мы устанавливаем целевую цену для бумаг ЮГК на уровне 1,0667 руб. за акцию с рекомендацией "покупать". В то же время следует учитывать, что в ближайшие месяцы котировки акций компании могут демонстрировать повышенную волатильность, обусловленную масштабными корпоративными изменениями и действиями нового мажоритария", - говорится в обзоре.

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