Акции Emerson Electric выглядят недооцененными - "Финам"

Акции Emerson Electric в настоящее время выглядят недооцененными, считают аналитики "Финама".

После коррекции почти на 14% от годовых пиков бумаги эмитента, производителя автоматизированных решений для производства, выглядят недооцененными, говорится в обзоре экспертов.

Финансовые результаты компании демонстрируют стабильный рост выручки и прибыли за счет устойчивого спроса в сегментах автоматизации, программного обеспечения и решений для энергетики.

Emerson эффективно нивелирует региональные и геополитические риски за счет географической диверсификации и сильных позиций на рынках Северной Америки и Индии, отмечают в "Финаме".

Дополнительными драйверами выступают возвращение производственных мощностей в США, рост инвестиций в инфраструктуру и инновационные отрасли.

Компания активно возвращает капитал акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций, что также поддерживает инвестиционную привлекательность бумаг, указывают аналитики.

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