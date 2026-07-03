"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Nike Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $47 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9%, учитывая смешанные квартальные результаты, сообщается в материале аналитиков.

"Трансформация бизнеса и фокус на новых продуктах и восстановлении роста принесут плоды позже, а сейчас слабый спрос давит на выручку и маржу, - указывают эксперты. - Вместе с нормализацией оптового канала и повышенной конкуренции это все ограничивает потенциал роста котировок в ближайшие двенадцать месяцев".

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