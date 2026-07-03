Акции Union Pacific остаются привлекательными для покупок - "Финам"

Акции Union Pacific Corp. остаются привлекательными для покупок, говорится в обзоре аналитиков "Финама".

Бумаги эмитент представляют интерес благодаря уникальной позиции компании как крупнейшего железнодорожного оператора в США, устойчивому росту финансовых показателей, растущим дивидендным выплатам, а также наличию долгосрочных драйверов роста - таких как реиндустриализация американской экономики, возможное слияние с Norfolk Southern и повышение эффективности перевозок, указывают эксперты.

Дополнительным фактором, по их мнению, выступает потенциал от расширения сети и ее модернизации, что в совокупности обеспечивает высокую маржинальность и перспективу опережающего роста по сравнению с рынком.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.