Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2026г может составить 17% - "Финам"

Дивидендая доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2026 года может составить 17%, говорится в обзоре аналитиков "Финама".

"Префы" эмитента являются одной из лучших ставок на ослабление рубля в текущем или следующем годах. Дивиденды компании во многом определяются переоценкой валютной части "кубышки". В базовом сценарии небольшого ослабления национальной валюты в 2026 году ожидаем от привилегированных акций "Сургутнефтегаза" дивидендной доходности на уровне 17% по итогам 2026 года", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.