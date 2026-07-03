.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют слабость - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2026 года 10:51
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют слабость - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в целом пока сохраняют слабость, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эксперт полагает, что в начале основной торговой сессии пятницы российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет ждать новых фундаментальных сигналов. Лучше рынка могут чувствовать себя производители драгоценных металлов, цены на которые восстановились от недавних минимумов на фоне ослабления доллара, а также снижения ожиданий скорого ужесточения политики ФРС после \данных по занятости в США, отмечает Кожухова в комментарии. Индексы Мосбиржи и РТС готовы завершить очередную неделю падением и сохраняют слабость на фоне жесткой позиции ЦБ РФ, отсутствия позитивных сдвигов в украинском конфликте и более низких цен на нефть, указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 июля 2026 года 18:35
Инвестиционная компания "Алор Брокер" открыла торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 350 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,8%, стоп-приказ: 225 рублей, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги эмитента при текущей цене торгуются с... читать дальше
.03 июля 2026 года 18:03
Нисходящие риски в акциях на российском рынке акций пока сохраняются, веских причин для возвращения покупателей все еще нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Фондовый рынок на следующей неделе может остаться во власти "медвежьих" факторов с сохранением... читать дальше
.03 июля 2026 года 17:33
Котировки нефти марки Brent могут перейти в диапазон $68,5-70,5 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ. Цена нефти в течение недели консолидировалась вблизи четырехмесячных минимумов и завершает торги в узком диапазоне $71,5-72 за баррель, констатируют эксперты. Ключевым... читать дальше
.03 июля 2026 года 16:58
Факторы риска уже учтены в ценах акций, но ограничивают потенциал роста на российском фондовом рынке, говорится в стратегии аналитиков УК ПСБ на второе полугодие 2026 года. В котировки бумаг уже заложены ожидания жесткой денежно-кредитной политики, коррекции цен на нефть и геополитические риски:... читать дальше
.03 июля 2026 года 16:21
Ключевая ставка Банка России может оказаться в диапазоне 13,75-14,25% годовых к концу III квартала текущего года, наиболее вероятный диапазон на конец года - 13,25-13,75% годовых, считают аналитики "Финама". "Мы полагаем, что осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики пока... читать дальше
.03 июля 2026 года 15:34
Прогноз торгового диапазона котировок нефти марки Brent на текущий месяц составляет $70-80 за баррель, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Средняя цена нефти марки Brent в июне снизилась до $85 за баррель, констатируют эксперты. Сделка США и Ирана о временном мире привела к роста... читать дальше
.03 июля 2026 года 15:01
Прогнозная стоимость акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) находится на уровне 1,0667 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Данилова. Успешная приватизация 67,2% ЮГК, в результате которой новым мажоритарием стал... читать дальше
.03 июля 2026 года 14:24
Акции Emerson Electric в настоящее время выглядят недооцененными, считают аналитики "Финама". После коррекции почти на 14% от годовых пиков бумаги эмитента, производителя автоматизированных решений для производства, выглядят недооцененными, говорится в обзоре экспертов. Финансовые результаты... читать дальше
.03 июля 2026 года 13:53
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Nike Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $47 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9%, учитывая смешанные квартальные результаты, сообщается в материале аналитиков. "Трансформация бизнеса и фокус на... читать дальше
.03 июля 2026 года 13:24
Акции Union Pacific Corp. остаются привлекательными для покупок, говорится в обзоре аналитиков "Финама". Бумаги эмитент представляют интерес благодаря уникальной позиции компании как крупнейшего железнодорожного оператора в США, устойчивому росту финансовых показателей, растущим дивидендным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.