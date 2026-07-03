Индекс Мосбиржи может понизиться до 2200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может понизиться до 2200 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Бенчмарк резко упал в четверг, откатившись к отметке 2250 пунктов, растеряв тем самым практически весь рост конца прошлой-начала текущей недели и технически указывая на завершение повышательной коррекции, констатирует эксперт.

В отсутствие фундаментальных триггеров и ввиду снятия избыточной перепроданности значимых оснований для активизации покупок крупные игроки так и не видят, даже несмотря на начинающуюся со следующей недели активную фазу дивидендного сезона, указывает Локтюхов.

Новостным негативом выступили не очень хорошие данные по инфляции за неделю, а также не позволяющие рассчитывать на быстрое снижение ставки заявления представителей Банка России.

"Рынок остается под гнетом повышенной макроэкономической и геополитической неопределенности и технически вновь смотрится крайне уязвимым. По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2300 пунктов; риски отката к минимумам июня, отметке 2200 пунктов, оцениваем как высокие", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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