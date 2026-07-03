"Финам" рекомендует "покупать" акции Ping An Bank с прогнозной ценой CNY11,95

"Финам" рекомендует "покупать" акции Ping An Bank с прогнозной стоимостью 11,95 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эксперт с осторожным оптимизмом оценивает долгосрочные перспективы эмитента.

Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превышающие среднемировые, несмотря на глобальную макроэкономическую неопределенность и повышенные геополитические, торговые и другие риски, отмечает он.

"На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес банка. В связи с этим мы ожидаем продолжения восстановления выручки и прибыли банка в текущем и последующих годах. Акции Ping An Bank предлагают неплохую дивдоходность, торгуются с ощутимым дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам и, мы считаем, выглядят интересно для среднесрочных покупок, - пишет Додонов. - Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/B".

Ping An Bank - довольно крупный региональный коммерческий банк КНР со штаб-квартирой в г. Шэньчжэне. Его банковская сеть состоит из 110 филиалов и 1145 отделений на территории материкового Китая и в Гонконге, где работают 41 тыс. сотрудников.

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