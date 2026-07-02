Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1 в 3К26 - "Финам"

Валютная пара доллар/рубль (USD/RUB) в III квартале 2026 года, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1, к концу года курс окажется в районе 83-85 руб./$1, считают аналитики "Финама".

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы на внутренний рынок продолжат приходить повышенные объемы экспортной выручки. Действия Минфина и ЦБ с валютой будут способствовать умеренному ослаблению национальной валюты. Процесс плавного снижения ставки ЦБ пока не будет активно влиять на курс рубля, - указывают эксперты в комментарии. - Наибольший фактор риска для рубля представляет возможное введение новых жестких внешних санкций (особенно от США). В этой связи мы ожидаем, что пара USD/RUB в III квартале будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1. К концу года ждем курс в районе 83-85 руб./$1".

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