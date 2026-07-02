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02 июля 2026 года 17:04
"Цифра брокер" повысил прогноз ставки ЦБ РФ на конец 2026г до 13,5%
Инвестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец текущего года до 13,5% годовых, сообщается в комментарии аналитиков. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса подчеркнула, что регулятор не видит признаков переохлаждения экономики, несмотря на жалобы бизнеса, отмечают эксперты. Более того, смещение кредитования в сторону госсектора - доля кредитов госкорпорациям за три года взлетела с 20% до 35% - затрудняет работу рыночных механизмов. Согласно еженедельным данным Росстата, недельная инфляция составила 0,22%, в годовом выражении показатель вырос до 6,01%. "Мы полагаем, что жесткая риторика регулятора сохранится, так как дефицит топлива на внутреннем рынке вкупе с ростом кредитования и проинфляционным бюджетом создают дополнительные риски. Учитывая данные на конец I полугодия, мы повысили свои ожидания по ставке на конец года до 13,5%", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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