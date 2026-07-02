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02 июля 2026 года 15:25
Средняя цена нефти в 3К26 составит $77/барр. - "ВТБ Мои инвестиции"
Средняя цена нефти марки Brent в третьем квартале текущего года составит $77 за баррель, прогнозируют аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Экспорт нефти с Ближнего Востока постепенно восстанавливается, отмечают эксперты. Накопленные запасы углеводородов (превышают 25 млн тонн) могут оперативно поступить на рынок после завершения конфликта. Это ускорит падение цен в четвертом квартале текущего года, полагают аналитики. ОПЕК+ продолжает смягчать квоты: при постепенном восстановлении поставок часть участников попытаются компенсировать ранее выпавшие объемы, что будет способствовать увеличению добычи нефти до конца текущего года и в 2027 году, обращают внимание эксперты брокера. Выход ОАЭ из ОПЕК создает дополнительные риски наращивания добычи. "Мы полагаем что цены на нефть уже прошли пиковые значения. По нашим оценкам, средняя цена нефти марки Brent в третьем квартале текущего года сократится на 25% квартал к кварталу и составит $77 за баррель", - пишут аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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