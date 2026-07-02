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02 июля 2026 года 13:33
Акции Мосбиржи по-прежнему не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь 2026 года. Совокупный оборот торгов на всех его площадках в июне вырос на 22% м/м (+57% г/г) на фоне высокой волатильности на фондовом рынке. "Динамика объема торгов в июне осталась позитивной и, по нашим расчетам, должна обеспечить рост комиссионного дохода более чем на 20%. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объема торгов, стабилизации остатков на счетах участников рынка и планов по наращиванию расходов, прибыль биржи в 2026 году может немного превысить уровень 2025 года, - указывают эксперты в обзоре. - Такой сценарий предполагает, что акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 6,1х, против исторических значений 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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