"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 159,81 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Распадская" со 195,86 рубля до 159,81 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

Бумаги эмитента остаются под давлением в текущем году, однако вокруг компании появляются первые позитивные сигналы, отмечают эксперты.

Правительство РФ обсуждает новые меры поддержки угольной отрасли, а завершение перевода ключевого пакета акций в российскую юрисдикцию открывает перспективы возвращения к дивидендным выплатам в будущем.

"При этом мы сохраняем консервативный взгляд, учитывая слабую конъюнктуру рынка и снижение прогнозов финансовых результатов на 2026 год. Несмотря на пересмотр оценки справедливой стоимости со 195,86 руб. до 159,81 руб. за акцию, потенциал роста составляет 44%, поэтому сохраняем рекомендацию "покупать", - пишут аналитики.

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