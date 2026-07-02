Снижения цены платины к $1500/унц. в ближайшие недели исключить нельзя - Freedom Global

Падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию в ближайшие пару недель исключить нельзя, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Цены на платину с апреля по июнь обвалились на 21%, что стало максимальным падением с первого квартала 2020 года, когда металл подешевел на 25%, констатирует эксперт. При этом с январского пика цена находится в устойчивом нисходящем тренде, а в последние недели давление только усилилось, отмечает он.

Главная причина нового витка падения стоимости платины в переоценке ориентиров по дальнейшей динамике ставки ФРС и более крепком долларе, указывает Чернов. Когда инвесторы закладывают более долгий период высоких ставок в США, драгметаллы становятся менее привлекательными для покупки, потому что они не дают процентного дохода.

Дополнительно на стоимость металла давит фиксация прибыли после сильного роста прошлого года и ухудшение ожиданий по промышленному спросу, прежде всего со стороны автопрома и ювелирного сектора, на фоне ожиданий замедления глобальной экономики из-за ситуации в Ормузском проливе, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

При этом фундаментально рынок платины пока не выглядит совсем слабым, ведь отраслевые оценки по-прежнему указывают на дефицит предложения, говорится в материале Чернова.

По оценке World Platinum Investment Council, в 2026 году рынок может остаться в дефиците четвертый год подряд, нехватка составит около 297 тыс. унций, а запасы сократятся до уровня менее трех месяцев мирового спроса.

"Но сейчас этот фактор отошел на второй план. На ближайшие недели важнее стоимость доллара, доходности облигаций США и ожидания по ключевой ставке ФРС. Пока цена остается ниже $1800 за унцию, говорить о полноценном развороте долгосрочного нисходящего тренда преждевременно, - пишет эксперт Freedom Global в обзоре. - Восстановление возможно только при ослаблении доллара и снижении ожиданий по ставкам. С учетом этого в ближайшие пару недель нельзя исключать дальнейшего падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию".

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