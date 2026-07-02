.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижения цены платины к $1500/унц. в ближайшие недели исключить нельзя - Freedom Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июля 2026 года 12:35
Снижения цены платины к $1500/унц. в ближайшие недели исключить нельзя - Freedom Global
Падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию в ближайшие пару недель исключить нельзя, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Цены на платину с апреля по июнь обвалились на 21%, что стало максимальным падением с первого квартала 2020 года, когда металл подешевел на 25%, констатирует эксперт. При этом с январского пика цена находится в устойчивом нисходящем тренде, а в последние недели давление только усилилось, отмечает он. Главная причина нового витка падения стоимости платины в переоценке ориентиров по дальнейшей динамике ставки ФРС и более крепком долларе, указывает Чернов. Когда инвесторы закладывают более долгий период высоких ставок в США, драгметаллы становятся менее привлекательными для покупки, потому что они не дают процентного дохода. Дополнительно на стоимость металла давит фиксация прибыли после сильного роста прошлого года и ухудшение ожиданий по промышленному спросу, прежде всего со стороны автопрома и ювелирного сектора, на фоне ожиданий замедления глобальной экономики из-за ситуации в Ормузском проливе, обращает внимание аналитик инвесткомпании. При этом фундаментально рынок платины пока не выглядит совсем слабым, ведь отраслевые оценки по-прежнему указывают на дефицит предложения, говорится в материале Чернова. По оценке World Platinum Investment Council, в 2026 году рынок может остаться в дефиците четвертый год подряд, нехватка составит около 297 тыс. унций, а запасы сократятся до уровня менее трех месяцев мирового спроса. "Но сейчас этот фактор отошел на второй план. На ближайшие недели важнее стоимость доллара, доходности облигаций США и ожидания по ключевой ставке ФРС. Пока цена остается ниже $1800 за унцию, говорить о полноценном развороте долгосрочного нисходящего тренда преждевременно, - пишет эксперт Freedom Global в обзоре. - Восстановление возможно только при ослаблении доллара и снижении ожиданий по ставкам. С учетом этого в ближайшие пару недель нельзя исключать дальнейшего падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ПЛАТИНА-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
.
02 июля 2026 года 13:33
Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь 2026 года. Совокупный оборот... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:04
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Распадская" со 195,86 рубля до 159,81 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением в текущем... читать дальше
.02 июля 2026 года 12:03
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. Публикация резюме июньского обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ еще раз подчеркнула, что решение о ее снижении на... читать дальше
.02 июля 2026 года 11:32
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет осторожную оценку рынка драгоценных металлов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. После сильного роста котировки перешли в фазу коррекции на фоне снижения ожиданий относительно темпов смягчения политики ФРС США, констатируют эксперты. Более... читать дальше
.02 июля 2026 года 11:09
Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки Банка России без изменений по итогам июльского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Следующее заседание регулятора пройдет 24 июля 2026 года, и оно является опорным. ЦБ обновит среднесрочный... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:47
Риски повторного ослабления рубля по отношению к юаню до уровня 11,6 руб. за юань в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что в последние дни на валютном рынке наблюдаются повышенные уровни волатильности. Сейчас фокус игроков сместился с нерегулярных... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга готов вернуться к нисходящему движению на фоне все более низких цен на нефть, а также отсутствия "бычьих" драйверов в условиях сохранения геополитической напряженности в украинском конфликте и жестких монетарных условий в РФ,... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:16
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь и 2К26. Эксперт оценивает итоги июня как сильные. Темпы роста улучшились во всех сегментах,... читать дальше
.02 июля 2026 года 09:59
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент по-прежнему рассчитывает сохранить выплату 50% от прибыли в виде дивидендов в 2027-2029 годах, при этом уже в III квартале 2026 года коэффициент... читать дальше
.02 июля 2026 года 09:37
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года может составить максимум 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Данные по инфляции огорчают, причем в период, когда исторически инфляция держится на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.