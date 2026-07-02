ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу в снижении ставки до осени - Альфа-банк

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка.

Публикация резюме июньского обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ еще раз подчеркнула, что решение о ее снижении на 25 б.п. (до 14,25% годовых) стало компромиссом, позволяющим учесть и ослабление инфляционного давления в апреле-мае, и усилившиеся проинфляционные риски в среднесрочной перспективе, отмечают эксперты.

"С нашей точки зрения, резюме в существенной степени нейтрализует умеренно-мягкий сигнал пресс-релиза регулятора. Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, чтобы оценить влияние ситуации на топливном рынке на базовую инфляцию", - пишут аналитики Альфа-банка.

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