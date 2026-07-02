"КИТ Финанс Брокер" сохраняет осторожную оценку рынка драгметаллов

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет осторожную оценку рынка драгоценных металлов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

После сильного роста котировки перешли в фазу коррекции на фоне снижения ожиданий относительно темпов смягчения политики ФРС США, констатируют эксперты.

Более жесткая риторика американского регулятора способствует росту реальных процентных ставок и укреплению индекса доллара (DXY), что исторически является неблагоприятным сочетанием факторов для золота и большинства сырьевых товаров, отмечают они.

Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе данные факторы могут продолжить оказывать давление на сектор.

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