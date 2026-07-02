.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сохранение ставки ЦБ РФ без изменений в июле наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июля 2026 года 11:09
Сохранение ставки ЦБ РФ без изменений в июле наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"
Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки Банка России без изменений по итогам июльского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Следующее заседание регулятора пройдет 24 июля 2026 года, и оно является опорным. ЦБ обновит среднесрочный прогноз и, вероятно, пересмотрит траекторию ставки на 2026-2028 годы, отмечают эксперты. Текущий консенсус рынка предполагает выбор между еще одним снижением на 25 б.п. (до 14% годовых) и паузой. "На фоне ускорения инфляции и сохраняющихся проинфляционных факторов мы считаем наиболее вероятным сценарием сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
02 июля 2026 года 13:33
Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь 2026 года. Совокупный оборот... читать дальше
.02 июля 2026 года 13:04
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Распадская" со 195,86 рубля до 159,81 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением в текущем... читать дальше
.02 июля 2026 года 12:35
Падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию в ближайшие пару недель исключить нельзя, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Цены на платину с апреля по июнь обвалились на 21%, что стало максимальным падением с первого квартала 2020 года, когда металл подешевел на 25%,... читать дальше
.02 июля 2026 года 12:03
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка. Публикация резюме июньского обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ еще раз подчеркнула, что решение о ее снижении на... читать дальше
.02 июля 2026 года 11:32
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет осторожную оценку рынка драгоценных металлов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. После сильного роста котировки перешли в фазу коррекции на фоне снижения ожиданий относительно темпов смягчения политики ФРС США, констатируют эксперты. Более... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:47
Риски повторного ослабления рубля по отношению к юаню до уровня 11,6 руб. за юань в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что в последние дни на валютном рынке наблюдаются повышенные уровни волатильности. Сейчас фокус игроков сместился с нерегулярных... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга готов вернуться к нисходящему движению на фоне все более низких цен на нефть, а также отсутствия "бычьих" драйверов в условиях сохранения геополитической напряженности в украинском конфликте и жестких монетарных условий в РФ,... читать дальше
.02 июля 2026 года 10:16
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь и 2К26. Эксперт оценивает итоги июня как сильные. Темпы роста улучшились во всех сегментах,... читать дальше
.02 июля 2026 года 09:59
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент по-прежнему рассчитывает сохранить выплату 50% от прибыли в виде дивидендов в 2027-2029 годах, при этом уже в III квартале 2026 года коэффициент... читать дальше
.02 июля 2026 года 09:37
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года может составить максимум 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Данные по инфляции огорчают, причем в период, когда исторически инфляция держится на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.