Сохранение ставки ЦБ РФ без изменений в июле наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"

Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки Банка России без изменений по итогам июльского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Следующее заседание регулятора пройдет 24 июля 2026 года, и оно является опорным. ЦБ обновит среднесрочный прогноз и, вероятно, пересмотрит траекторию ставки на 2026-2028 годы, отмечают эксперты.

Текущий консенсус рынка предполагает выбор между еще одним снижением на 25 б.п. (до 14% годовых) и паузой.

"На фоне ускорения инфляции и сохраняющихся проинфляционных факторов мы считаем наиболее вероятным сценарием сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании", - пишут аналитики в комментарии.

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