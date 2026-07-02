Риски повторного ослабления рубля до 11,6 руб./юань пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ослабления рубля по отношению к юаню до уровня 11,6 руб. за юань в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в последние дни на валютном рынке наблюдаются повышенные уровни волатильности. Сейчас фокус игроков сместился с нерегулярных операций с валютой ЦБ в сторону регулярных операций Минфина.

"Риски повторного ухода курса пары юань/рубль к уровню 11,60 руб. в целом пока сохраняются", - говорится в комментарии.

Также аналитики банка полагают, что в ожидании более конкретных заявлений по итогам переговоров котировки нефти марки Brent пока могут остаться вблизи $71 за баррель, но в моменте на сырье способна повлиять реакция доллара на трудовую статистику из США.

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