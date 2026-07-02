Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь и 2К26.

Эксперт оценивает итоги июня как сильные. Темпы роста улучшились во всех сегментах, включая рынок акций, где было отмечено возобновление положительной динамики.

Наиболее значимо, отмечает Найденова, что рост был зафиксирован на денежном рынке, на который пришлось 24% всех комиссий в 1К26 (+45% в июне и +38% во 2К26).

В целом динамика во 2К26 была примерно такой же, как и в 1К26, когда комиссии выросли на 16%, что дает основания рассчитывать на похожую прибавку и в апреле- июне, обращает внимание аналитик инвестбанка.

"Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге с учетом сохраняющегося повышения объемов торгов и внимания компании к операционной эффективности", - пишет эксперт.

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